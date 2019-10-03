عاجل اليمن : عــــــــاجل: جماعة الإخوان المسلمين تخرج عن صمتها وتنتفض في هذه الدولة الخليجية وتوجه أول تحذير شديد اللهجة للأسرة الحاكمة ..تفاصيل مايحدث

شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل: جماعة الإخوان المسلمين تخرج عن صمتها وتنتفض في هذه الدولة الخليجية وتوجه أول تحذير شديد اللهجة للأسرة الحاكمة ..تفاصيل مايحدث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طالب المكتب العام لـ "إخوان المسلمين" الكويت بالتوقف عن اعتقال للمصريين المعارضين للسلطة الحاكمة في مصر، وتسليمهم إلى القاهرة.

وقال في بيان نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه "لا يخفى على أي من دول العالم ما تقومُ به مصر من قمعٍ، وتنكيلٍ بالمعارضين".

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وأضاف أن "ما تقوم به السلطات الكويتية في الوقت الراهن، يضعها تحت المسؤولية السياسية عن مصير المصريين الذين تقوم بتسليمهم إلى السلطات المصرية".

واعتبر البيان، أن "الحركةَ الإسلامية تشكلُ جزءًا هامًا من المشهد السياسي الكويتي، وضربت نموذجًا عمليًا للمنهج الإصلاحي الوسطي والرسالة التنموية التي تقدمها الحركة، وهو ما يفقد السلطات الكويتية أي مبرر يدفعها لتسليمِ المعارضين المصريين المنتمين للحركة الإسلامية".

وطالبت جماعة الإخوان، دولة الكويت بالتوقف عن اعتقال المصريين المعارضين على أراضيها وتسليمهم للسلطات المصرية، والسماح لهم بمغادرة الكويت إلى أي دولة أخرى بشكل آمن".

وفي 12 يوليو الماضي، أعلنت السلطات الكويتية ضبط خلية وصفتها بـ"الإرهابية"، قالت إنها هاربة وصدر بحق عناصرها أحكام قضائية في مصر. وفي بيان لوزارة الداخلية الكويتية آنذاك، قالت إنه تم "ضبط خلية إرهابية (لم يحدد عددها) تتبع تنظيم الإخوان المسلمين، صدر بحقهم أحكام قضائية من قبل القضاء المصري وصلت إلى 15 عامًا".

ونفت جماعة الإخوان المسلمين، في بيان، صحة اتهام هؤلاء المصريين بالإرهاب، متهمة النظام المصري بـ"تلفيق التهم وإصدار الأحكام القضائية الجائرة". ودعت جماعة الإخوان آنذاك الكويت إلى عدم تسليمهم إلى السلطات المصرية، خشية تعرضهم لـ"ظلم واضطهاد ومعاملات غير