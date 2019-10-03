عاجل اليمن : تحذير هـــــام من السعودية لكل المواطنين والمقيمين في جميع مناطق المملكة .. هذا ما سيحدث خلال الساعات القادمة (صورة)

شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير هـــــام من السعودية لكل المواطنين والمقيمين في جميع مناطق المملكة .. هذا ما سيحدث خلال الساعات القادمة (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذرت السعودية من الساعات الـ9 المقبلة ونبهت على المواطنين اتخاذ التدابير اللازمة.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدما عن حالة الطقس في البلاد، الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، بحسب موقع صحيفة "اليوم" السعودية.

​وأشارت إلى أن الحالة المناخية تبدأ من الساعة الـ 12 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

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وبحسب بيان الهيئة الصادر، اليوم الخميس، أنها تتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة مثيرة للأتربة، ومصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط للبرد، وانعدام لمدى الرؤية الأفقية، وذلك على عدد من محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة تشمل: أضم، والجموم، والطائف، والعاصمة المقدسة، والعرضيات، والكامل، وميسان.

ومن جانبها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات وتعليمات السلامة في مثل هذه الحالة المناخية.