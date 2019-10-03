عاجل اليمن : إعلان صادم من الحوثيين إلى جميع المواطنين بشأن المشتقات النفطية وخصوصا الديزل

شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان صادم من الحوثيين إلى جميع المواطنين بشأن المشتقات النفطية وخصوصا الديزل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت شركة النفط اليمنية الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية الدخول مرحلة الخطر بعد تعرض مخزون الشركة من المواد البترولية وخاصة مادة الديزل للنفاذ.

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وقالت الشركة في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء تلقى موقع ” المشهد اليمني ” نسخة منه ان الوضع الحرج والذي يتسبب في حال عدم دخول سفن نفطية بصورة عاجلة بتوقف عدد من الخدمات الأساسية مما ينذر بكارثة إنسانية لم يشهدها العالم أجمع وإبادة جماعية لشعب بأكمله على مرأى ومسمع من الجميع. وحمل البيان دول التحالف العربي والحكومة الشرعية مسؤولية عودة الاختناقات التموينية في صنعاء وبقية المحافظات اليمنية نتيجة استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية.

وأعلن البيان بدء العمل من جديد وفق برنامج طوارئ خلال الفترة القادمة لحين دخول سفن المشتقات النفطية داعيا المواطنين وكافة المنشآت والجهات إلى ترشيد الاستهلاك .

وطالب البيان الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والانسانية والمجتمع الدولي للقيام بمسئولياتهم القانونية والأخلاقية للضغط على دول التحالف للإفراج العاجل عن سفن المشتقات النفطية لتجنب حدوث ما لا يحمد عقباه.

الجدير ذكره ان الحوثيين أصدروا هذا البيان للبدء بتنفيذ جرعة سعرية في أسعار المشتقات النفطية.