«البلديات» تحدّد اشتراطات تداول وتقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها

اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية، لائحة اشتراطات تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها، التي يُنتظر البدء العمل بها بعد نشرها في الجريدة الرسمية قريبًا.

واللائحة مكوّنة من 11 مادة تتضمن الاشتراطات العامة، مشتملة على المواقع، والمباني، والتجهيزات، والمرافق، والأمان والسلامة.

وحدَّدت اللائحة المواقع، التي يُسمح بالترخيص للمطاعم والمقاهي بتقديم المعسل فيها داخل المدن، وتضمنت الأنشطة التجارية، وهي المناطق المصنفة كمنطقة تجارية، أو المحصورة بشوارع تجارية رئيسية، وتتضمن المواقع المسموحة: الشوارع التجارية، والمراكز والمجمعات التجارية، الكورنيش، الشواطئ، مرافق الإيواء السياحي، المناطق الصناعية والمستودعات، ومعارض السيارات.

واشترطت اللائحة، أن تكون المواقع التي سيسمح فيها بترخيص تقديم «الجراك»، أو المعسل خارج المدن خارج النطاق العمراني المحدد لكل مدينة أو محافظة، مشيرة إلى أنه يُستثنى من ذلك المخططات المعتمدة لكل المناطق الصناعية، والمستودعات ومعارض السيارات.

وتُستثنى أيضًا، المواقع الداخلة ضمن محطات الطرق الإقليمية، وبما لا يتعارض مع لائحة محطات الوقود، ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية.

وفي شأن المواقع، التي يُسمح فيها بالترخيص للمطاعم والمقاهي بتقديم المعسل داخل المدن، حددت اللائحة: الأشرطة التجارية، وهي المناطق المصنفة كمنطقة تجارية، أو المحصورة في شوارع تجارية رئيسية، مؤكدة أنه على الأمانات تحديد الحد الأدنى لعرض الشوارع التجارية الواقعة ضمن نطاقها.

ويُسمح أيضًا بالتدخين في المراكز والمجمعات التجارية، والكورنيش، والشواطئ، إضافة إلى مرافق الإيواء السياحي.

وأكّدت اللائحة، أن المواقع المحظور الترخيص فيها بتقديم الجراك والمعسل، تلك المواقع الداخلة في الحدود الشرعية لمكة المكرمة، والمواقع الداخلة ضمن حدود الدائري الثالث للمدينة المنورة.

وفي شأن التهوية، أكَّدت اللائحة تزويد صالة تقديم المعسل بتهوية طبيعية أو صناعية، أو كليهما؛ لمنع ارتفاع دجة الحرارة، وتكاثف البخار، وتراكم الغبار والأتربة، وإزالة الهواء الملوث، وشددت اللائحة على أهمية تركيب أنظمة التهوية الميكانيكية، وأن يكون نظام التهوية قادرًا على تبديل الهواء، بما لا يقل عن عشر مرات حجم الهواء بالصالة لكل ساعة، وأن تبقى منظومة التهوية عاملة طيلة ساعات العمل.

وأكَّدت اللائحة، ألا يقل معدل تدفق الهواء عن 25 لترًا / ثانية.

وبالنسبة للأمان والسلامة، شدَّدت اللائحة على وضع لوحات إرشادية توضّح كيفية إخلاء المكان عند الطوارئ، مع تطبيق كل اشتراطات الأمن والسلامة الخاصة بالدفاع المدني.

وفي شأن مواصفات التبغ المستخدم، قالت اللائحة:

تكون منتجات التبغ المعروضة مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء الخاصة بكل صنف، التي منها

يخلو المنتج من المواد الغريبة (نباتية أو غير نباتية)، ومن العفن الظاهري.

يخلو من أي روائح غريبة عن تلك التي تميز بها مكوناته.

يخلو من الحشرات الحية والميتة وأجزائها، ومن القوارض ومخالفاتها عند الفحص بالعين المجردة.

يمنع استخدام بقايا التبغ الناتجة عن التدخين أو التبغ، الذي أُجريت عليه أي عمليات تؤدي إلى تردي نوعية أو خصائص عند تدخينه.

تكون بطاقات عبوات منتجات التبغ مطابقة للاشتراطات الواردة في المواصفة القياسية المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، ومنها:

يجب ألا تستعمل أي مسميات أو رموز أو علامات أو صور تخالف النظام العام.

تكون البيانات واضحة وسهلة القراءة على المستهلك في الظروف العادية للشراء والاستخدام.

يجب كتابة البيانات الآتية على بطاقة عبوة التبغ:

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اسم الصنف والاسم التجاري.

بلد المنشأة أو الصنع أو التعبئة.

ولا يُسمح بتشغيل العمالة، الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة، ولا يسمح بقيام العمالة المخصصة لتقديم أو إعداد منتجات التبغ بإعداد أو تقديم المشروبات الباردة أو الساخنة أو الوجبات الغذائية.

وضع لوحة تحذير صحي في مكان بارز وبشكل واضح بالمنشأة يكون مدونًا عليها العبارة التالية (تدخين التبغ سبب رئيسي للإصابة بالسرطان وأمراض القلب والرئة والشرايين)، حسب تصاميم اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ.

تركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية لأنظمة حفظ التسجيلات.

يجب أن يكون المبسم والخراطيم المستخدمة في تدخين المعسل ذات الاستخدام الواحد disposable ، على أن يتم التخلص منها مباشرة بعد الاستعمال.

لا يُسمح باستخدام جهاز شيشة واحد بعدة رؤوس.

لا يُسمح بخلط التبغ وإضافة نكهات خاصة له وتسميتها بنكهة أو اسم خاص.

يجب تغيير المياه المستخدمة باستمرار بين استعمال زبون وآخر.

يجب استخدام تبغ وفحم مطابق للمواصفات القياسية المقررة.

يمنع توزيع التبغ ومنتجاته مجانًا على المرتادين، أو الدعاية له أو الترويح لأي منتح من منتجاته، والحصول على تخفيض في السعر مقابل أي خدمات أو مشتريات أو نقاط من محل أو شركة أخرى.

لا يُسمح ببيع المرتادين عبوات أو كميات من التبغ للاستخدام الخارجي، ولا يسمح بخدمة توصيل المعسل إلى المنازل أو المكاتب أو السيارات.

يمنع منعًا باتًا اتصال المنشأة، التي تقدم المعسل بمنشأة أخرى ما لم ينص على ذلك صراحة في ترخيص أي منهما.

يجب على صاحب المنشأة أو المدير المسؤول، الاحتفاظ بترخيص تقديم التبغ على لوحة واضحة في مكان بارز وظاهر، ووضع رقم البلاغات 940 للإبلاغ عن أي مخالفة تتعلق بالصحة العامة.

وأضافت اللائحة:

يجب على العاملين ارتداء الملابس الخارجية والزي الموحد، موضحًا عليه اسم المنشأة.

يجب حصول جميع العاملين على رخص ممارسة العمل (شهادة صحية).

يمنع منعًا باتًا القيام بأعمال ينتج عنها تلوث المواد والمعدات أو التجهيزات، مثل الأكل أو الشرب أو البصق أو التمخط، وغيرها في أماكن العمل المختلفة.

يمنع منعًا باتًا النوم في أماكن العمل المختلفة؛ بما فيها المستودعات.

الالتزام باشتراطات وزارة الصحة في النظافة الشخصية والممارسات الصحية.

يُمنع منعًا باتًا اتصال المنشأة، التي تقدم المعسل بمنشأة أخرى ما لم ينص على ذلك صراحة في ترخيص أي منهما.