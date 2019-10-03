تعميم من السياحة.. تسكين النساء في الفنادق بدون محرم وللأجنبيات بـ«جواز السفر»

كشفت مصادر «عاجل» عن صدور تعميم من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، إلى مشغلي مرافق الإيواء السياحي، بشأن ضوابط إسكان المرأة وحدها في الفنادق، متضمنًا توضيحًا لآلية التعامل مع السائحات.

وبحسب مصادر «عاجل»، فإن نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الدكتور حمد بن محمد السماعيل، طالب مشغلي مرافق الإيواء السياحي، بالتنبيه على طالب الحجز (رجل أو امرأة) بإبراز أصل إثبات تحقيق الشخصية (الهوية الوطنية أو سجل الأسرة للمواطنين، والإقامة للمقيم، وجواز السفر للزائر الأجنبي أو السائح).

كما طالب السماعيل بعدم الامتناع عن إسكان المرأة بدون محرم، شرط أن تقدم أصل إثبات الهوية المعترف به نظاما (الهوية الوطنية/سجل الأسرة/الإقامة للأجنبيات) وجواز السفر في الحالات التي لا تتطلب إصدار تصريح إقامة لها.

وشدد التعميم على ضرورة أن يلتزم المرخص له بعدم إسكان المرأة التي لا يتوافر لديها إثبات هوية إلا إذا كانت برفقة أحد أقاربها، فإنه يكتفي بتسجيل كل بيانات قريبها.

كما شدد على ضرورة طلب إثبات العلاقة في حال وجود مرافقين لطالب الحجز من خلال إبراز سجل الأسرة بالنسبة للمواطنين والمواطنات، فيما لا يشترط ذلك للزائرين الأجانب؛ حيث يكتفى فقط بجوازات السفر.