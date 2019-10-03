الزعاق: سماء السعودية تشهد منظرًا جماليًّا يرى بوضوح طوال الليل

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، اليوم الخميس، اقتران القمر بكوكب المشترى العملاق، الأمر الذي ينتج عنه منظرًا جماليًّا رائعًا، يرى بجلاء ووضوح.

وعبر صفحته الرسمية على «تويتر»، قال الزعاق: «طوال الليلة.. سيقترن القمر بالكوكب العملاق المشترى، بمنظر جميل جدير بالمشاهدة»، مؤكدًا أن هذا المشهد سوف يُرى بكل جلاء ووضوح، مضيفًا: «هذه النقطة المجاورة للقمر (المشترى) أكبر من الأرض بـ1300 مرة.. والقمر أصغر من الأرض بأربع مرات».

وفي سياق ذي صلة بالأرصاد الجوية، قال الزعاق إن الشتاء سيتأخر عن المعتاد، وستطول مدته على غير العادة.

وأضاف الزعاق، خلال مداخلة له على قناة «MBC»، أن برودة فصل الشتاء ستكون طبيعية، بينما ترجح كفة التوقعات مبشرات بشأن الأمطار، مشيرًا إلى أن موسم الوسم من أهم المواسم في المملكة والخليج بشكل عام؛ بحيث لا يكون بردًا أو حرًا أو غبارًا؛ لأنه يجمع جميل كل المواسم، وسمي الوسم؛ لأن مطره يسم الأرض بالنبات.

وتابع: «إن موسم الوسم مطره نافع للبر والبحر؛ فهو ينبت الحشاش البرية بما فيها الفقع واللؤلؤ المختفي في أحشاء البحر؛ لذلك قال العرب عن مطره حصف (لؤلؤ البحر وفقع البر)»، منوهًا بأننا نعيش هذه الأيام موسم «وسم الوسوم»، وهي السحب التي تعطي مؤشرات على ماهية الشتاء المقبل؛ لذلك يمكن التأكيد على أن الشتاء سيتأخر لمدة أسبوعين؛ فالبرودة الفعلية لن تأتي إلا منتصف ديسمبر، وسيطول الشتاء على غير عادته، لافتًا إلى أن موسم الوسم حسابيًّا 52 يومًا، بينما مدته الواقعية 90 يومًا.