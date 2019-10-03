«التعليم» تواجه العنف بين الطلاب بـ6 خطوات وإدارة حائل تركز على التحرش الجنسي

علمت «عاجل» أن وزارة التعليم وضعت خطة لمواجهة ظاهرة التنمر والعنف بين طلاب المدارس، وألزمت الإدارات المختلفة بتنفيذها .

وقالت المصادر إن الخطة تتضمن الجانبين التوعوي والعملي، تطبيقًا لما جاء في برنامج «رفق» الإرشادي الخاص بخفض العنف في جميع مراحل التعليم.

وتلزم الخطة المدارس سواء للبنين أو البنات بست خطوات أساسية تتمثل في الاطلاع على برنامج «رفق»، وتنفيذ أسبوع توعوي خلال الأسبوع الخامس من العام الدراسي، يعقبه أسبوع آخر لتنفيذ الفعاليات الواردة في البرنامج.

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وتشمل الخطة أيضًا طرح مسابقة بين الطلاب تركز على استنكار العنف وتعزيز السلوك الإيجابي عند الطلاب، مع رصد حالات العنف وتصنيفها إن وجدت، تمهيدًا لمعالجتها.

وتلزم الخطة جميع المدارس برفع تقرير ختامي يوضح نتائج تطبيق البرنامج في موعد أقصاه 28 رجب المقبل.

وعلمت «عاجل» أن إدارة حائل وجهت مدارسها بالتركيز على موضوعي التنمر والتحرش الجنسي، وسبل الوقاية منهما مع مراعاة عرض المواد العلمية على لجان التوجيه والإرشاد قبل تقديمها للطلاب .