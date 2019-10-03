تركي بن طلال ينهي خلافا بين أسرتين ببللحمر

أنهى أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال ـ ضمن مبادرة السلم المجتمعي التي أطلقها منذ أشهر ـ خلافا استمر قرابة عشرين عاما، بين أسرتي آل محيا وآل لافي من بللحمر شمال مدينة أبها، جاء ذلك خلال زيارته التفقدية أمس لمركز بللحمر التابع لإمارة منطقة عسير، وقال في حديثه للأهالي «إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، في تحقيق السلم المجتمعي بين أفراد المجتمع؛ أزف لكم البشرى بإنهاء هذا الخلاف الذي قارب عشرين عاما بين هاتين الأسرتين العريقتين من بللحمر». وأضاف «أن المجتمع المترابط بقيمه الثرية هو الذي يسير بثبات نحو مستقبل زاهر، وأن القيمة الثرية هي قيمة العفو والصفح والتسامي الذي نريد جميعا إعادة تفعيلها في هذا المجتمع»، وأكد أمير منطقة عسير أن الصلح والعفو والتسامح من الأمور التي أمرنا الله - عزَّ وجل - بها، ومن الصفات الحميدة التي هي في الأصل أخلاق نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، الذي حثَّ أمته على العفو والصفح من دون تحديد لنوع الإساءة وطبيعتها.



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