بحث المقومات الاقتصادية والسياحية بجازان

مهام وإنجازات
اطلع الأمير محمد بن عبدالعزيز على أبرز مهام وإنجازات لجنة الحج والإسكان والخدمات بمجلس الشورى التي تأتي من أبرزها دراسة التقارير السنوية وبحث الحلول السكنية بالتعاون مع وزارة الإسكان وتقرير الحج والعمرة، مشيدا بالجهود التي تقدمها اللجنة من خلال زيارتها لمختلف مناطق المملكة، سائلا الله أن يوفقهم للقيام بمهام عملهم المناطة بهم، إنفاذا لتوجيهات القيادة الرشيدة لتحقيق رؤية المملكة 2030.
استعراض المقومات
استعرض الأمير محمد بن عبدالعزيز مع فريق الشورى المقومات الاقتصادية والسياحية والزراعية التي تمتاز بها منطقة جازان، والمشاريع العملاقة المنفذة التي تحت التنفيذ خلال الفترة الماضية بالمنطقة بقيمة تتجاوز 92 مليارا، إضافة إلى المشاريع البلدية والتنموية التي تنفذ حاليًا بقيمة 2.7 مليار ريال، وغيرها من المشاريع التي تشهدها المنطقة في مجالات الإسكان والصحة والطرق إلى جانب الكثير من الجهات.
احتياجات المنطقة
عبر أعضاء وفد مجلس الشورى عن سعادتهم بالزيارة، ولقاء أمير منطقة جازان بالنيابة، وما استمعوا له من توجيهات، وجرى خلال اللقاء بحث أبرز احتياجات المنطقة المستقبلية، والتسهيلات المقدمة لتنمية المنطقة ومحافظاتها ومراكزها، وتسلم أمير جازان بالنيابة في نهاية اللقاء هدية تذكارية، وتقريرا عن عمل اللجنة من رئيس وفد مجلس الشورى الذي يزور المنطقة.
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