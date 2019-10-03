الاكثر مشاهدة اليوم - “بن سلمان” يتلقّى ضربة قاصمة في اليمن .. الحوثي يُبيد 3 ألوية ويقتل ويأسر المئات من جنود…

كشفت جماعة الحوثي اليوم السبت عن عملية عسكرية كبيرة أطلقت عليها “نصر من الله” استهدفت القوات السعودية في محور نجران.

وأعلن الناطق العسكري للحوثيين العميد يحيى سريع في مؤتمر صحفي سقوط مئات القتلى السعوديين، وأعداد كبيرة من الأسرى بالالاف “معظمهم من الخونة والمخدوعين”، بينهم قادة وضباط في الجيش السعودي.

وقال “سريع” إنّ مئات القتلى السعوديين سقطوا خلال العملية العسكرية التي شاركت فيها عدة وحدات متخصصة بمهام مختلفة وضمن نطاق جغرافيّ أوسع، وفي مقدمتها القوة الصاروخية وسلاح الجو المسيّر.

وقال إنّ جماعته ستتخذ إجراءات إضافية لحماية الأسرى من مختلف الجنسيات وصولا لصفقة التبادل الناطق العسكري.

وتابع: “نطمئن كل أهالي الأسرى من مختلف الجنسيات بأننا سنتعامل معهم بطريقة إنسانية”.

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وأضاف أنّ عملية “نصر من الله” في محور نجران نتج عنها سقوط 3 ألوية سعودية خلال الفترة الأخيرة، بكامل عتادها العسكري ومعظم أفرادها وقادتها.

وأكد الناطق العسكري للحوثيين أن عملية “نصر من الله” في محور نجران أسفرت عن تحرير مئات من الكيلومترات.

وأشار الى أنه سيتم الاعلان في مؤتمراتٍ صحفية لاحقة نتائج وتفاصيل العملية بمراحلها المختلفة خلال الايام القادمة.