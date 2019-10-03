الاكثر مشاهدة اليوم - “شاهد” عبدالله الشريف يوجه الضربة “القاضية” لنظام السيسي بتسريب جديد من داخل…

بث الإعلامي المصري المعارض، عبد الله الشريف، فيديو جديد قال إنه صور من داخل مبنى المخابرات الجديد تحت الإنشاء والمجاور للقصر لرئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي الجديد في العلمين، الذي تحدث عنه الفنان والمقاول المصري محمد علي.

ويظهر الفيديو، الذي بثه “الشريف” عبر صفحته على فيس بوك في حلقة لاقت رواجا واسعا وكشف أنه تلقاه من أحد الضباط مبنى ضخم بها تشطيبات فارهة مبالغ فيها وظهر به شعار المخابرات المصرية.

وأكد الإعلامي المصري وجود ضباط معارضين للنظام داخل الجيش يتحينون الفرصة المناسبة للانضمام لصفوف الشعب، مشيرا إلى أن الفيديوهات التي تصله من هؤلاء الضباط تثبت ذلك.

وفضح “الشريف” التسجيل المزور المنسوب له والذي فبركته له المخابرات عقب حلقته السابقة التي بث فيها تسريبات خطيرة جدا أكدت كلام المقاول والفنان محمد علي عن قصور السيسي.

وقبل يومين بث الإعلامي المصري المعارض، عبد الله الشريف، فيديو قال إنه صور من داخل القصر الجديد لرئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي تحدث عنه الفنان والمقاول المصري محمد علي.

ويظهر الفيديو، الذي بثه الشريف عبر قناة على “يوتيوب” في حلقة استثنائية، وكشف أنه تلقاه من أحد الضباط العاملين في القصر، عددا من الفلل لأنجال السيسي، إضافة إلى فيلتين لشخصيتين عربيتين بنيتا على حساب الدولة المصرية.

وقال الشريف: “معلش حلقة إستثنائية جديدة وسط الأسبوع لم أستطع الإنتظار ليوم الخميس لبثها لما فيها من معلومات”.

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ووثق الفيديو، قصر السيسي الجديد من الداخل والخارج، وما يحويه من قاعة مؤتمرات وساحات خضراء واسعة، وحمامات سباحة، إلى جانب المبالغة في أعمال الديكور والتشطيبات الفاخرة.

كما وثق الفيديو، بحسب الضابط، وجود فيلتين بجوار قصر السيسي، الأولى لولي العهد السعودي محمد بن سلمان والثانية لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، تم بناؤهما على حساب الدولة المصرية.

وبث الشريف، خلال الحلقة الاستثنائية، مقطع فيديو آخر لطائرة هيلوكبتر تحط في القصر الرئاسي الجديد بشكل مفاجئ يوم الأحد الماضي، مؤكدا أنها أخذت أشياء من داخل القصر.

كما بث الشريف، صورا من داخل معسكر قوات أمن طرة بطريق الأوتوستراد، تظهر اقتياد عنصري أمن لمعتقلين اثنين مغمضي الأعين، قائلا إن “المعتقلين يحملان أرقام 38 و 42 من ضمن 221 معتقلا، إضافة الى 14فتاة يعتقلن في نفس السجن”.

وبثت قناة الجزيرة مباشر أيضا لقطات حصرية حصلت عليها للقصر الرئاسي الجديد بالمعمورة والذي تحدث عنه الفنان ورجل الأعمال محمد علي في أحد مقاطعه المصورة.

الصور التي حصلت عليها الجزيرة مباشر تكشف احتواء القصر على 30 غرفة متنوعة فضلا عن 20 دورة مياه وتغيير ملابس.

مصادر للجزيرة مباشر قالت: يحتوي القصر على عدة حمامات سباحة وصالتين للألعاب الرياضية.