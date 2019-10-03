الاكثر مشاهدة اليوم - اختراق أمني كبير .. عبدالله الشريف يفجّر قنبلة وينشر فيديوهات خاصة من داخل قصر السيسي…

فجّر الإعلامي المصري الشهير عبدالله الشريف مفاجأةً من العيار الثقيل وغير متوقعة بعرضه مشاهد مصوّرة حيّة من داخل أحد قصور رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي في منطقة العلمين.

وقال إن من صوّر قصر “السيسي” وخمسة “فلل” لأبنائه، هو ضابط مصري يعمل في القصر.

وتُظهر المشاهد الحصرية التي صوّرها الضابط القصر من الخارج والداخل، ويحوي قاعة مؤتمرات وساحات واسعة.

ووثق الضابط وجود “فيلا” لولي العهد السعودي محمد بن سلمان وآُخرى لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، تم بناؤهما على حساب الدولة المصرية.

ومن الداخل تجوّل الضابط في أروقة القصر وصوّره بمشاهد حصرية.

كما عرض عبدالله الشريف مقطع فيديو آخر لطائرة هيلوكبتر تحطّ في القصر بشكلٍ مفاجئ يوم الأحد الماضي، مشيراً إلى أنّها أخذت أشياء من داخل القصر.

وألمح “الشريف” إلى وجود اختراق داخل القصر من ضباط، قال إنهم ينتظرون زوال نظام السيسي.

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إضافةً إلى ذلك، عرض عبدالله الشريف، صوراً من داخل معسكر قوات أمن طُرة بطريق الاوتوستراد، حيث يُحتجز المتظاهرون المعتقلون.

وتُظهر الصور اقتياد عنصريْ أمن لمُعتقلين اثنين مغمضي الأعين.

وقال “الشريف” إن المعتقليْن يحملان أرقام 38 و 42 من ضمن 221 معتقلاً، إضافة الى 14 فتاة يُعتقلن في نفس السجن.

كما عرض عبدالله الشريف رسالة وصلته تكشف عن نيّة النظام المصري إنزال مظاهرات مضادة للتظاهرات التي ينوي المصريون تنظيمها الجمعة ضدّ السيسي.

وكان المقاول والفنان المصري محمد علي كشف عن القصر والفلل الخمسة في العلمين.