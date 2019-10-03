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الرياض - رنا هويدي - عــاجل : محاولة اغتيال " الملك سلمان " داخل القصر الملكي اليوم ومدير مكتب رئيس اركان الجيش يكشف الجهة المتورطة .. شاهد

فجر مدير مكتب رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، الفريق سامي عنان، مفاجأة عن محاولة اغتيال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، والتي قتل فيها حارسه الشخصي.

عــاجل : محاولة اغتيال " الملك سلمان " داخل القصر الملكي اليوم ومدير مكتب رئيس اركان الجيش يكشف الجهة المتورطة .. شاهد

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وقال الدكتور محمود رفعت، مدير مكتب رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "أؤكد أن مقتل اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي للملك سلمان كان نتيجة محاولة اغتيال".

وأضاف مدير مكتب رئيس أركان الجيش المصري: أن "الملك سلمان تعرض لمحاولة اغتيال من جانب أمراء من الأسرة الحاكمة (آل سعود)، على غرار ما حدث للملك الراحل فيصل بن عبدالعزيز.

ولم يوضح "رفعت" المعروف بعلاقاته الأمنية الواسعة أي تفاصيل أخرى عن محاولة الاغتيال التي تعرض لها الملك سلمان، إلا أنها تعيد للأذهان اغتيال الملك الراحل فيصل بن عبدالعزيز.

وكانت شرطة منطقة مكة المكرمة، أعلنت في بيان لها الأحد الماضي، مقتل اللواء بالحرس الملكي السعودي عبد العزيز بن بداح الفغم الحارس الشخصي لـ"الملك سلمان"، بطلقات نارية من صديقه.

وذكرت شرطة مكة، أن عناصرها اشتبكوا مع الجاني ممدوح بن مشعل آل علي، الضابط في الحرس الملكي السعودي، الذي أصاب خمسة من رجال الأمن، وأصاب صاحب المنزل وعامل فلبيني إلا أنه قُتل في النهاية.

يشار إلى أن اللواء عبد العزيز الفغم، كان حارسًا شخصيًّا للملك عبد الله بن عبد العزيز، وبعد وفاته أصبح حارسًا شخصيًّا للملك سلمان بن عبد العزيز، الذي أصدر أمرًا ملكيًّا بترقيته إلى رتبة لواء في منتصف العام 2017.