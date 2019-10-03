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الرياض - رنا هويدي - عــــــــاجل .. السلطان قابوس يتلقى قبل قليل خبر سار والشعب العماني يجن جنونهم من الفرح .. شـاهـد

حصلت سلطنة عُمان، على المركز الأول في جائزة كبرى على مستوى العالم الإسلامي، تمت بالمملكة المغربية. عــاجل : محاولة اغتيال " الملك سلمان " داخل القصر الملكي اليوم ومدير مكتب رئيس اركان الجيش يكشف الجهة المتورطة .. شاهد عـــاجل : مصير مرعب لـ‘‘الشيخة لطيفة’’ ابنة حاكم دبي بعد اطلاق النار عليها وإجبارها على هذا الفعل .. ومصادر تكشف النهاية المأساوية عــــــاجل : الشعب المصري يقطف أولى ثمار الثورة ضد السيسي بهذه الطريقة وحالة فرح تعمم جميع المدن .. شاهد عــــــــاجل .. السلطان قابوس يتلقى قبل قليل خبر سار والشعب العماني يجن جنونهم من الفرح .. شـاهـد عـــاجل : انقلاب تركي جاري الآن على "اردوغان" ووكالة "رويترز" تنقل هذا الخبر الصادم .. ماذا يحدث Advertisements عــــــاجل : شاهد أول صورة تؤكد إغتيال معتز مطر في تركيا والعثورعلى جثتة.. هل قتل بطريقة خاشقجي (تفاصيل + صورة) عـــــاجل: محمد بن سلمان يصدر اوامر عاجلة وتحذيرات شديدة اللهجة وقناة العربية تنقل هذا الخبر الصادم (فيديو) وتصدرت السلطنة جائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية في العالم الإسلامي في الدورة الثانية (2018-2019 )، عن أفضل البحوث في مجال الإدارة البيئية بالدول الإسلامية، بحسب مجلة "شؤون عُمانية". واعتمدت لجنة الجائزة 17 مرشحًا في فروع الجائزة المختلفة، ينتمون إلى 13 دولة هي سلطنة عُمان، والمملكة العربية السعودية، والعراق، والمملكة المغربية، ومصر، وماليزيا، وباكستان، ونيجيريا، وبروناي دار السلام، وموريتانيا، وتونس، وليبيا، وكازاخستان. ووزعت الجوائز على هامش أعمال المؤتمر الإسلامي الثامن لوزراء البيئة المنعقد بمقر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بالرباط عاصمة المملكة المغربية، خلال الفترة من 2 الى 3 من الشهر الجاري. وتسلم الجائزة الدكتور عبدالله بن حمد النهدي مدير مركز العلوم البحرية والسمكية بوزارة الزراعة والثروة السمكية العُمانية. يذكر أن الجائزة تهدف إلى ترسيخ المفهوم الواسع للإدارة البيئية في العالم الإسلامي، وتحفيز الاهتمام بمفهوم التنمية المستدامة، والتعريف بالجهود المتميزة والممارسات الناجحة في مجال الإدارة البيئية وتعميمها على الدول الأعضاء للاستفادة منها

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