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الرياض - رنا هويدي - القوات البحرية في نشطون بالمهرة تنقذ 65 شخصاً عقب تعطل قاربهم وسط البحر في رحلته من سقطرى إلى قشن

تمكنت القوات البحرية في منطقة نشطون بمحافظة المهرة، اليوم، وبناءً على توجيهات المحافظ الشيخ راجح سعيد باكريت، وبمتابعة ودعم من قوات التحالف العربي، من إنقاذ 65 من ركاب القارب المفقود في عرض البحر في رحلة ما بين سقطرى ومديرية قشن منذ ثلاثة أيام. عــاجل : محاولة اغتيال " الملك سلمان " داخل القصر الملكي اليوم ومدير مكتب رئيس اركان الجيش يكشف الجهة المتورطة .. شاهد عـــاجل : مصير مرعب لـ‘‘الشيخة لطيفة’’ ابنة حاكم دبي بعد اطلاق النار عليها وإجبارها على هذا الفعل .. ومصادر تكشف النهاية المأساوية عــــــاجل : الشعب المصري يقطف أولى ثمار الثورة ضد السيسي بهذه الطريقة وحالة فرح تعمم جميع المدن .. شاهد عــــــــاجل .. السلطان قابوس يتلقى قبل قليل خبر سار والشعب العماني يجن جنونهم من الفرح .. شـاهـد عـــاجل : انقلاب تركي جاري الآن على "اردوغان" ووكالة "رويترز" تنقل هذا الخبر الصادم .. ماذا يحدث عــــــاجل : شاهد أول صورة تؤكد إغتيال معتز مطر في تركيا والعثورعلى جثتة.. هل قتل بطريقة خاشقجي (تفاصيل + صورة) عـــــاجل: محمد بن سلمان يصدر اوامر عاجلة وتحذيرات شديدة اللهجة وقناة العربية تنقل هذا الخبر الصادم (فيديو) Advertisements وقال رئيس غرفة العمليات المشتركة في محافظة المهرة العقيد حكيم المطري، إن القوات البحرية في نشطون وبناء على توجيهات المحافظ باكريت، ومتابعة التحالف العربي، فور وصول بلاغ بالعثور على قارب عاطل منذ أكثر من ثلاثة أيام بين سواحل قشن وسقطرى، إثر تعطل محركات العبري الذي يحمل اسم "الواثق". وأوضح أن القارب الذي تحرك من سقطرى باتجاه مديرية قشن بمحافظة المهرة، يحمل على متنها 65 شخصا من بينهم 42 رجلا و11 امرأة و7 أطفال إضافة إلى طاقم القارب المكون من خمسة أشخاص. وأشار إلى أن قوات البحرية في نشطون عقب استلام إحداثيات القارب تحركت مساء أمس الساعة السادسة مساء لإنقاذ القارب الذي يبعد 90 ميل بحري عن ميناء نشطون. ولفت إلى أن القوات البحرية وبعد إبحار دام 18 ساعة تمكنت من العثور على القارب عند الساعة 12 من ظهر اليوم الخميس.. وذكر إن حالة الركاب كانت صعبة وسيئة، إلا أن وصول قوات البحرية لإنقاذهم أعادت الفرحة والبسمة إلى وجوههم. وبيّن أن القوات البحرية لا تزال مستمرة في الإبحار بالقارب المعطل باتجاه ميناء نشطون. وأفاد بأنه تم الاستعداد بسيارتي إسعاف من مكتب الصحة بالمهرة لنقل الحالات التي أصابها الإرهاق والتعب والخوف إلى المستشفى فور وصول القارب إلى الميناء. وشكر المطري، المحافظ باكريت ومكتبه على متابعتهم المستمرة وجهود الإسناد من التحالف العربي، مثمنا جهود القوات البحرية بميناء نشطون.

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