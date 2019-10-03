السعودية اليوم / مقتل 4 أشخاص داخل مقر الشرطة في باريس



باريس 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واس

لقي 4 أشخاص مصرعهم اليوم إثر اعتداء بسكين وقع داخل المقر الرئيس للشرطة في العاصمة الفرنسية باريس.

وتواصل الشرطة الفرنسية التحقيق في دوافع منفذ الاعتداء الدامي على مركز رئيس للشرطة في باريس الذي أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، إضافة إلى مقتل المعتدي على يد قوات الأمن.

وأوضح المدعي العام في العاصمة الفرنسية ريمي هيتس للصحافيين أن امرأة وثلاثة رجال لقوا مصرعهم في الهجوم، مضيفًا أن الشرطة فتّشت منزل المعتدي، وأن ممثلي الادعاء بجهاز مكافحة الإرهاب يقيّمون الموقف.

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22:46ت م

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