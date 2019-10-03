2019-10-03

إصابات في اصطدام 4 مركبات على طريق الهدا باتجاه مكة

متابعات الخليج 365 - الطائف

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية في وزارة الداخلية، عن اصطدام 4 مركبات في محافظة الطائف على طريق الهدا باتجاه مكة.

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وأوضح المركز في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر” : أن الحادث نتج عنه عدد من الإصابات،

وأضاف المركز أنه تمت مباشرة الحادث من قبل الجهات المختصة وفرق الهلال الأحمر بالمنطقة.