الان تتابع اصطدام مروع بين 4 مركبات في الطائف والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 8:29 م, 3 أكتوبر 2019 م التعليقات: 0 اصطدمت 4 مركبات مساء اليوم، على طريق الهدا باتجاه مكة في محافظة الطائف. وذكر الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الامنية بوزارة الداخلية، على تويتر، أنه تمت مباشرة الحادث تبين وقوع عدد من الإصابات.

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