، المهرجان الأول للفلكلور الوطني .. في ضيافة "تعليم الطائف".. الاثنين المُقبل ،

محمد بن مسعود - الدمام - لتعزيز الموروث الشعبي بين الطلاب من مختلف مناطق المملكة

تستضيف الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف الاثنين القادم المهرجان الأول للفلكلور الوطني والتي ستُقام في الفترة من 7 – 11 / 2 / 1441 هـ، لتعزيز الموروث الشعبي بين الطلاب من مختلف مناطق المملكة.

ويهدف المهرجان إلى تعميق الاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن وتوطين الموروث الشعبي والمحافظة عليه وتعزيز ثقافة الطلاب وإكسابهم الثقة في مواجهة الجمهور، وسيشارك في المهرجان 20 طالبًا ومعلمان ومشرف من ثماني إدارات تعليمية وهي: تبوك، نجران، مكة المكرمة، الرياض، عسير، الجوف، الأحساء، بالإضافة إلى الإدارة المستضيفة تعليم الطائف، وستقدم كل إدارة تعليم مشاركتين وهي العرضة السعودية واللون الشعبي المعروف في المنطقة.

وقد رحب المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي بالإدارات التعليمية المشاركة في المهرجان، موضحًا أن إدارته قد استعدت منذ وقت مبكر بالإعداد والتجهيز وتشكيل اللجان العاملة وتسخير الإمكانات كافة لإنجاح المهرجان، مثمنًا جهود إدارة النشاط الطلابي (النشاط الثقافي) على جهودهم للاستعداد المبكر لهذا المهرجان، مؤملاً أن يحقق المهرجان أهدافه المرسومة.