السعودية اليوم / الرئيس التنفيذي لمدينة جازان للصناعات الأساسية يستقبل وفد مجلس الشورى



بيش 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واس

التقى الرئيس التنفيذي لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية الدكتور علاء بن عبدالله نصيف بمكتبه اليوم رئيس لجنة الحج والإسكان والخدمات بمجلس الشورى الدكتور طارق بن فدعق وأعضاء الوفد المرافق الذي يزور المنطقة حالياً.

واستمع الوفد خلال اللقاء إلى شرح مفصل من الرئيس التنفيذي وشاهد الجميع عرضاً مرئياً عن خطط الهيئة الملكية بجازان المستقبلية بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، والمراحل المنجزةً التي تحت التنفيذ وآلية العمل بالمدينة والمشروعات والبنى التحتية وماتمتاز به مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية من ميزات اقتصادية واستثمارية نسبية في عدد من المجالات، إضافة لما اُعتمد مؤخراً من مشروعات جديدة بالمدينة.

وأعرب رئيس وأعضاء وفد مجلس الشورى عن سعادتهم بزيارة مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، وما شاهدوه واستمعوا إليه خلالها عن المدينة، وما تحظى به من دعم ورعاية واهتمام من القيادة الرشيدة - حفظها الله - ومتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزير أمير جازان بالنيابة.

ونوه رئيس وأعضاء وفد الشورى بالجهود التي يبذلها القائمون على المدينة والشركات العاملة بها، راجين العون والتوفيق لهم من الله تعالى لتقديم كل ما فيه الخير والفائدة ويخدم الصالح العام.

// انتهى //

21:49ت م

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