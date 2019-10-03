السعودية اليوم / مركز الحي المتعلّم بعرعر يختتم برنامج تدريب معلمي تعليم الكبار



عرعر 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واس

اختتم مركز الحي المتعلّم الثاني في عرعر أمس برنامجاً تدريبياً بعنوان " تدريب معلمي تعليم الكبار، الخصائص والمفاهيم "، قدمته المشرفة التربوية لتعليم الكبار منى مدشر العنزي واستمر ثلاثة أيام .

وتطرق البرنامج إلى عدة محاور أساسية من أبرزها المفاهيم الأساسية لتعليم الكبار، والخصائص النفسية والاجتماعية للكبار وطرق تعليم الكبار ووسائله.

// انتهى //

21:47ت م

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