السعودية اليوم / محافظ عنيزة يدشّن أول مدرسة للموهوبين بالمحافظة



عنيزة 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واس

دشن محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم اليوم أول مدرسة للموهوبين بالمحافظة (متوسطة ابن صالح للموهوبين) بحضور مدير إدارة تعليم المحافظة محمد بن سليمان الفريح وعدد من مسؤولي المحافظة والقيادات التعليمية.

وتضمن الحفل الخطابي الذي أقامته إدارة تعليم المحافظة وبدأ بآيات من الذكر الحكيم كلمة قائد مدرسة الموهوبين سامي الحربي ، مبيناً أن المدرسة بكامل طاقمها تسعى لتحقيق أفضل النتائج وإيجاد مخرجات تعليمية متميزة تسهم في النهضة التنموية بوطننا الغالي .

كما شاهد الحضور عرضاً مرئياً بعنوان "حكاية مدرسة عريقة"، ثم دشن المحافظ المدرسة كأول مدرسة للموهوبين بالمحافظة وتجول في فصولها ، بعد ذلك كرم المشاركين والداعمين .

وعبر محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم عن سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالية بتدشين أول مدرسة للموهوبين بالمحافظة، مؤكدًا أن محافظة عنيزة اعتادت على التميز ورعاية أبنائها وبناتها من الطلاب والطالبات بشكل دائم ومستمر، مشيدا بهذه الخطوة التي تهدف للاهتمام بالطلبة المتميزين وأهدافها الرامية للاهتمام بأبناء المستقبل، موضحًا أن ذلك لم يكن ليتحقق لولا الدعم الكبير الذي تقدمه قيادتنا الرشيدة – حفظها الله – لأبناء هذا الوطن، سائلا الله لهم التوفيق والسداد، ومقدما جزيل شكره لجميع العاملين بالتعليم على جهودهم المبذولة من أجل خدمة العملية التعليمية في وطننا الغالي.

تجدر الإشارة إلى مدرسة الموهوبين تقدم العديد من البرامج الإثرائية للطلاب، كما تعمل على خلق بيئة تعليمية مناسبة تلبي احتياجات الطالب الموهوب، بالاعتماد على نظام تعليمي مرن يراعي الفروق الفردية بين الطلاب، ويسهم في تنمية مهارات المعلمين على الإستراتيجيات الجديدة لتعليم وتعلم الطلاب.

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21:26ت م

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