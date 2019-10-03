السعودية اليوم / تعليم تبوك يختتم برنامجاً تدريبياً لتأهيل معلمات التربية البدنية



تبوك 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واس

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة بإدارة نشاط الطالبات أمس البرنامج التدريبي " تأهيل معلمات التربية البدنية المعززة لصحة الطالبات" الذي أقيم على مدى أربعة أيام، وذلك في مقر المدرسة الثانوية الثلاثين بتبوك.

وأفادت مديرة إدارة نشاط الطالبات هدى المندح أن البرنامج الذي قدمته المدربة ومنسقة البرنامج مريم البلوي يهدف إلى تأهيل المعلمات المنفذات للمشروع الوزاري للتربية البدنية للطالبات في مدارسهن والإلمام بالمعارف والمفاهيم الأساسية لبرنامج التربية البدنية المعززة لصحة الطالبات وتطبيق المهارات الأساسية للبرنامج بكفاءة ، مشيرةً إلى استهداف البرنامج معلمات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال والتربية الخاصة وتعليم الكبيرات خلال الفترة الأولى، ومعلمات المرحلتين المتوسطة والثانوية ومعلمات المحافظات والقرى خلال الفترة الثانية.

وأوضحت أن البرنامج ناقش عدة محاور من أهمها: تحديد الواجبات والمهام المنوطة بمعلمات النشاط البدني والإلمام بعوامل الأمن والسلامة في البرنامج وتنفيذ مخطط الأنشطة البدنية والحركية المعززة للصحة وقياس بعض عناصر اللياقة البدنية وهرم الأنشطة البدنية وتطبيق أنشطة أبجديات الحركة، مؤكدةً أهمية البرنامج ودوره في تحسين مستوى الحياة الصحية والرياضية للطالبات وتزويدهن بالمفاهيم الصحية والرياضية من خلال ممارسة الأنشطة البدنية والتغذية الصحية.

// انتهى //

21:21ت م

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