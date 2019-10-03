السعودية اليوم / منظمة "الإيسيسكو" تعقد ورشة عمل إقليمية للنساء العاملات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار في بروناي



الرباط 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واس

تعقد المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"، بالتعاون مع اللجنة الوطنية "للإيسيسكو" في بروناي دار السلام وجامعة بروناي ووزارة الطاقة والصناعة في دولة بروناي ورشة عمل تدريبية حول تطوير ريادة الأعمال للنساء العاملات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك في مدينة بندر سيري بيغاوان خلال الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر الجاري.

وأوضح بيان للمنظمة أن هذه الورشة تهدف إلى بناء مهارات قيادية للنساء المشاركات، وتحديد أسباب الفجوة النوعية في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإنشاء شبكات للتواصل والتوجيه، إضافة إلى تشجيع النساء على المشاركة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

ويستفيد من الورشة عدد من النساء العاملات في مجالات متعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار وخبراء من بروناي دار السلام والجزائر وإندونيسيا، وماليزيا وباكستان وتونس ومصر إضافة إلى خبراء متخصصين في هذه المجالات.

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21:07ت م

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