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تقلبات جوية على 5 مناطق الأسبوع المقبل
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، تقلبات جوية على خمس مناطق خلال الأسبوع المقبل.
وتتمثل الحالة الجوية في هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يوم السبت المقبل (5 أكتوبر 2019) وتستمر حتى يوم الثلاثاء (8 أكتوبر 2019)، على مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والباحة، وعسير، وجازان.
وأضافت الأرصاد أن التوقعات تشمل أيضًا المرتفعات الجوية والأجزاء الساحلية، ويحتمل أن تكون مصحوبة برياح هابطة نشطة تتراوح سرعتها ما بين 45 إلى 50 كم/ ساعة، مع أتربة مثارة، وسيول جارية.
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