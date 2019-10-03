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2019-10-03 اصطدام ٣ مركبات وانقلاب إحداها في جدة متابعات الخليج 365 - جدة Advertisements استقبل المركز الوطني للعمليات الأمنية، بلاغًا بوقوع حادث اصطدام 3 مركبات وانقلاب إحداها في محافظة جدة بجسر الميناء باتجاه الغرب. وقال المركز الوطني في بيان إعلامي، نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إنه تم إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة الحادث.







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