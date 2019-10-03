شكرا لقرائتكم شاهد.. رد فعل ضيوف الرحمن بعد هطول أمطار الحرم المكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-03 شاهد.. رد فعل ضيوف الرحمن بعد هطول أمطار الحرم المكي متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة Advertisements هطلت اليوم أمطار الخير والبركة على الحرم المكي الشريف. ووثق مقطع فيديو نشرته إمارة مكة لحظة تساقط حبات المطر على المعتمرين والزوار الذين واصلوا الطواف بالبيت العتيق داعين الله أن يجعلها أمطار خير وبركة.







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