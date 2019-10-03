شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل»: 25 ألف ريال غرامة تجاهل التحقيق والتوصية بالجزاء في «التعديات السلوكية» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني)
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل خالد أبا الخيل عبر حسابه على موقع (تويتر) أن المنشأة تغرم 15 ألف ريال عند عدم تشكيلها لجنة التحقيق في حالات التعديات السلوكية في بيئة العمل، وأنه حسب لائحة تنظيم العمل الخاصة بالمنشأة المعتمدة من الوزارة تبدأ العقوبات بالإنذار الكتابي للمعتدي وقد تصل إلى الفصل خصوصاً في حالة التحرش.
وأضاف ابا الخيل: «كما تُغرم المنشأة 25 ألف ريال تتعدد بتعدد المعتدى عليهم، في حال عدم قيام المنشأة بالتحقيق والتوصية بإيقاع الجزاء التأديبي على من يثبت إدانته خلال 5 أيام عمل من تلقي الشكوى، أو عدم قيام المنشأة بإيقاع الجزاء التأديبي بعد توصية اللجنة على من ثبت إدانته خلال 30 يوماً».
كانت هذه تفاصيل خبر «العمل»: 25 ألف ريال غرامة تجاهل التحقيق والتوصية بالجزاء في «التعديات السلوكية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.