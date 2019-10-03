شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل»: 25 ألف ريال غرامة تجاهل التحقيق والتوصية بالجزاء في «التعديات السلوكية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني)

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل خالد أبا الخيل عبر حسابه على موقع (تويتر) أن المنشأة تغرم 15 ألف ريال عند عدم تشكيلها لجنة التحقيق في حالات التعديات السلوكية في بيئة العمل، وأنه حسب لائحة تنظيم العمل الخاصة بالمنشأة المعتمدة من الوزارة تبدأ العقوبات بالإنذار الكتابي للمعتدي وقد تصل إلى الفصل خصوصاً في حالة التحرش.

وأضاف ابا الخيل: «كما تُغرم المنشأة 25 ألف ريال تتعدد بتعدد المعتدى عليهم، في حال عدم قيام المنشأة بالتحقيق والتوصية بإيقاع الجزاء التأديبي على من يثبت إدانته خلال 5 أيام عمل من تلقي الشكوى، أو عدم قيام المنشأة بإيقاع الجزاء التأديبي بعد توصية اللجنة على من ثبت إدانته خلال 30 يوماً».