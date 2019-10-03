تحويل متنزه الثمامة إلى محمية ملكية باسم الملك خالد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تحويل متنزه الثمامة، الواقع بمدينة الرياض إلى محمية ملكية باسم «محمية الملك خالد الملكية»، وتعيين وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد رئيسا لمجلس إدارتها.

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ورفع الأمير تركي بن محمد بن فهد الشكر لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة صدور الموافقة الكريمة على تحويل متنزه الثمامة إلى محمية ملكية، وتعيينه رئيسا لمجلس إدارتها.

وأبدى فخره واعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، داعيا الله العلي القدير أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لما يحبه ويرضاه، وأن يحفظ لهذا الوطن قيادته وأمنه واستقراره، وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان.

كما أكد أن هذه الموافقة الكريمة، تأتي تعزيزا وتأكيدا لحرص القيادة الرشيدة على المحافظة على البيئة الطبيعية والنباتية والحياة الفطرية.