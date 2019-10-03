جامعة المؤسس تنفي فعالية لجمال المرأة روجت لها سنابية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل لجين الأحمدي - جدة

في حين أعلنت إحدى السنابيات خلال اليومين الماضيين عن فعالية للجمال ستقام اليوم في أحد المراكز التجارية بجدة بتنظيم من كلية الطب في جامعة الملك عبدالعزيز، نفى المتحدث الرسمي للجامعة أي توجه من هذا النوع.

وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور شارع البقمي لـ»مكة» أنه لا علاقة لكلية الطب بفعالية «جمالك قرارك»، مؤكدا أن الكلية لا علم لها بالفعالية وهي غير تابعة لها.

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من جهتها أكدت الصيدلانية مديرة عيادة التجميل الراعية للفعالية الدكتورة هند شميس، أنهم أحد الرعاة والمشاركين الرسميين في الفعالية، وذلك بعد التصريح الصادر لهم من إمارة منطقة مكة المكرمة لجامعة الملك عبدالعزيز وللمجمع الذي سيشهد الفعالية.

وقالت إن الفعالية تطلقها كلية الطب بالجامعة بتنظيم من مؤسسة «نفس» التابعة لها، وذلك بهدف تعزيز دور المرأة في 2030، إضافة إلى دور القطاع الصحي وخاصة التجميل في توعية المجتمع والمرأة خاصة.

وأشارت شميس إلى أنه ستكون هناك عيادة لدعم الفعالية ودعم جمال المرأة، مضيفة «تزامنا مع الفعالية سيطلق هاشتاق جمالك قرارك لنتحدث من خلاله عن مواضيع واهتمامات عدة تخص جمال المرأة باعتبار أن عيادتنا من الرعاة الرسميين للفعالية».

وعن مؤسسة «نفس» أوضحت أنها تعد مؤسسة طلابية تابعة لكلية الطب بالجامعة، وهي برعاية طلاب وأطباء من كلية الطب.