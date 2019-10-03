112 مختصا يناقشون معايير المناهج وتقويم محتوى المواد التعليمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

عقدت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة ببرنامج معايير مناهج التعليم العام ورشة عمل بعنوان «تصنيف المعايير ودليل تصميم محتوى المواد التعليمية وتقويمها وتضمين الأبعاد المشتركة»، وذلك في فندق التنفيذيين بمدينة الرياض بحضور 112 مختصا من الفرق العلمية من أعضاء هيئة التدريس والمعلمين والمشرفين.

وتهدف هذه الورشة بشكل مباشر إلى مراجعة وثائق تصنيف المعايير ومكونات تصميم محتوى المواد التعليمية وتقويمها، ومناقشة متطلبات محاور الأداء والمواصفات لتصميم محتوى المواد التعليمية ومراجعة مقترح تضمين الأبعاد المشتركة وتصنيف المعايير لجميع الصفوف في وثيقة التضمين.

وافتتح أعمال الورشة رئيس الهيئة الدكتور حسام زمان بكلمة رحب فيها بالحضور وشكرهم على تلبية الدعوة، مؤكدا أهمية الشراكة والتكامل مع وزارة التعليم وجامعات المملكة والجهات التي تعنى بالتعليم والتدريب.

Advertisements

بعد ذلك استعرض المدير التنفيذي لقطاع تقويم التعليم العام الدكتور عادل القعيد نبذة مختصرة عن الهيئة، وأهدافها، ومجالات اختصاصها، ودورها في جودة الأداء والإسهام في تحقيق تطور التعليم بالمملكة.

من جانبه قدم مدير عام الاختبارات المهنية في المركز الوطني للقياس، رئيس الفريق العلمي الدكتور عبدالله السعدوي عرضا لسير العمل في مرحلة الأدلة والإسهامات المتوقعة من أعضاء الفريق العلمي في هذه الورشة.

من جهتها أشارت مدير عام برنامج معايير مناهج التعليم العام الدكتورة هيا العمراني إلى أن البرنامج يسعى لتحقيق 19هدفا من أهداف رؤية المملكة 2030، ويأتي في صدارتها تعزيز المواطنة المسؤولة وجودة المخرجات وتطوير المناهج ودعم أداء المعلمين.

وتخلل الورشة عدد من جلسات النقاش مع الحضور عن أبرز الملاحظات عن مواصفات ومكونات المواد التعليمية، حيث أخذ بجميع ما ورد من آراء ومقترحات.

يذكر أن الهيئة هي الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والقياس واعتماد المؤهلات في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص لرفع جودتهما وكفايتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية.