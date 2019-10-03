«موهبة» تفتح التسجيل لتأهيل الطلاب للجامعات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» عن فتح باب التسجيل في المسار الأساسي لبرنامج التميز للتقديم على الجامعات الأمريكية المرموقة، لطلاب وطالبات الصف الحادي عشر، ويستمر التسجيل خلال الفترة من 1 أكتوبر وحتى 12 نوفمبر المقبل.

ويهدف البرنامج إلى تأهيل وإعداد الطلاب للحصول على قبول في أفضل الجامعات الأمريكية والمصنفة من ضمن أفضل 50 جامعة على مستوى العالم، بالتعاون مع شركات استشارية متخصصة ويستمر على مدى عام كامل يبدأ من الفصل الدراسي الثاني للصف الثاني ثانوي وحتى حصول الطالب على القبول في الجامعة قبل تخرجه من المرحلة الثانوية. ويمكن البرنامج الطالب من تحقيق معايير القبول في أفضل الجامعات الأمريكية ويساعده لأن يتميز طلب قبوله من بين آلاف المتقدمين حول العالم لهذه الجامعات.