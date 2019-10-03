مذكرة تعاون لتدريب منسوبي وزارة العدل على لغة الإشارة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقعت وزارة العدل والجمعية السعودية لمترجمي لغة الإشارة مذكرة تعاون، بهدف تعزيز التعاون والعمل المشترك في مجال خدمة المجتمع بجميع فئاته، وذلك في مبنى وزارة العدل بحضور وكيل الوزارة للشؤون القضائية أحمد بن شير، ورئيس الجمعية السعودية لمترجمي لغة الإشارة بدر المطيري.

وأكدت الوزارة أنها من خلال هذا التعاون تسعى إلى تطوير خدماتها المقدمة لفئة الصم وضعاف السمع عبر تعاونها مع الجمعية لتقديم برامج تدريبية قصيرة ومتوسطة لفئة الصم وضعاف السمع من موظفي وزارة العدل في تطوير مستواهم المهني والوظيفي، وترجمة الفيديوهات الإعلانية والتوعوية لوزارة العدل بلغة الإشارة، ومشاركة الجمعية في المقابلات الوظيفية المختصة بتعيين مترجمي لغة الإشارة.

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وتهدف المذكرة كذلك إلى إقامة دورات تدريبية لمنسوبي الوزارة والمحاكم وكتابات العدل على لغة الإشارة لتسهيل التواصل مع الصم، وإنشاء قاموس إشاري للمصطلحات الإشارية الخاصة بوزارة العدل يكون متوافقا مع معجم المصطلحات القضائية الخاص بمركز الترجمة، والحرص على توفير مترجمين من الجنسية السعودية حسب الإمكانية لما لذلك من أثر كبير على المستفيد وفهم حاجته، والتعاون مع المحاكم وكتابات العدل ومركز الترجمة الموحد عن بعد ومركز الاتصال الموحد ومراكز ناجز للخدمات العدلية لتوفير مترجمين للغة الإشارة، والتعاون مع الجمعية في التعاقد مع مترجمين على الوظائف الموقتة بالمحاكم.

وتعمل وزارة العدل على تقديم الخدمات العدلية والقضائية لشرائح المجتمع الحكومية والأهلية كافة، وتمد مع الجمعية السعودية لمترجمي الإشارة جسور التعاون، حيث تخدم فئة غالية على الجميع وتعد من المؤسسات الوطنية في تقديم خدمات الترجمة الإشارية الفورية، لذا فقد التقت رغبة الطرفين في التعاون المشترك من خلال مجالات التعاون التي نصت عليها المذكرة.

أهداف مذكرة التعاون :