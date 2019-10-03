الكمام الطبي يغرم سائحات سعوديات في أوروبا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سحر أبوشاهين - الدمام

في محاولة للالتفاف على قرار حظر ارتداء النقاب وغطاء الوجه في بعض الدول الأوروبية بارتداء الكمامات الطبية كبديل للنقاب، تعرضت سعوديات سائحات للإيقاف، وتم تغريمهن 150 يورو أي ما يعادل 620 ريالا، كما تعرض بعضهن لعبارات عنصرية من مواطنين في تلك الدول بسبب ارتدائهن الحجاب، وذلك بحسب تواصل «مكة» مع السفارات السعودية في كل من فرنسا، والنمسا، وبلجيكا.

مخالفة القانون

وذكرت السفارة السعودية في النمسا أن بعض السعوديات يرتدين الكمام الطبي كبديل للنقاب، وأن هذا مخالف للقانون في النمسا الذي يحظر ارتداء أي غطاء على الوجه بما في ذلك الكمام الطبي، إلا في حال كان من يلبسه يحمل تقريرا طبيا يفيد بحاجته الصحية لارتدائه، وإذا لم يكن لديه تقرير طبي فإنه سيغرم بـ 150 يورو، مبينة أن بعض السيدات تعرضن بالفعل للإيقاف والغرامة بسبب ذلك، ولكن لا توجد إحصائية لعدد من تم إيقافهن لأنهن لسن كلهن يتواصلن مع السفارة، مشددة على أهمية الالتزام بالقانون، ولا سيما أن السفارة أعلنت عنه منذ سريانه في أكتوبر 2018.

وأضافت السفارة أن من المخالفات التي يقع فيها كثير من السائحين السعوديين هي عدم استخراج رخصة قيادة دولية قبل القدوم للنمسا، إذ إن الرخصة السعودية غير مقبولة لوحدها، في حال رغب السائح باستئجار سيارة، في حين يكون السائح قد استأجر بالفعل قبل مجيئه الكترونيا ودفع قيمة الإيجار كاملة، وعندما يصل لفرع الشركة المؤجرة يرفضون تسليمه السيارة بدون رخصة دولية، ويمتنعون عن إعادة المبلغ، حتى لو تواصلت معهم السفارة، لافتة إلى أن البعض يوافق على التوجه لأحدى الجهات التي تختبر قيادته وتمنحه الرخصة الدولية، إلا أن كثيرا من مكاتب التأجير ترفض ذلك، ما يضطر السائح لاستئجار سيارة مع سائق، ولا سيما إذا كان عدد أفراد الأسرة كبيرا، وهو مكلف جدا في أوروبا.

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الجذب السياحي

من جانبها قالت السفارة السعودية في فرنسا للصحيفة، إن ارتداء الكمام كبديل للنقاب مخالف للنظام وموجب للغرامة، في حين أن المشكلة التي تواجهها الكثير من السائحات هي ارتداؤهن ملابس وزينة ومجوهرات لافتة للانتباه، ما يعرضهن للسرقات من قبل مافيا السرقات التي توجد في أماكن الجذب السياحي وتتصيد السياح، مشيرة إلى أن بعض السائحات ترتدي حقائب مقلدة للماركات الشهيرة كنوع من التباهي ولا تعلم أنها بذلك تجذب اللصوص.

وأوضحت السفارة أن 70 جواز سفر سعوديا أعادتها الشرطة الفرنسية للسفارة الشهر الماضي، بعد أن ألقى بها اللصوص من الحقائب التي سرقوها إما من السائح مباشرة أو نتيجة كسر زجاج السيارة وأخذها.

من جهتها قالت السفارة السعودية في بلجيكا إن ارتداء كل ما يغطي الوجه محظور في بلجيكا بما في ذلك الكمام الطبي، مؤكدة أن السفارة ذكرت ذلك عدة مرات من خلال موقعها الالكتروني وحسابها على تويتر.

أبرز مخالفات السياح السعوديين: