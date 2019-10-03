الهيئة العامة لمجلس الشورى تحيل تقارير عدة للأجهزة الحكومية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى على جدول أعمال المجلس عددا من التقارير التي رفعتها اللجان المتخصصة في شأن عدد من تقارير الأداء لعدد من الأجهزة الحكومية، وذلك خلال اجتماعها الذي عقدته أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ.

ووافقت الهيئة العامة في اجتماعها على إحالة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن التقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي للعام المالي 1439/‏‏ 1440.

كما وافقت على إحالة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار للعام المالي 1439 /1440. وقررت إحالة تقريري لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن مشروع اتفاقية للتعاون الاستراتيجي بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إضافة إلى تقريري لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن مذكرة تعاون بين النيابة العامة ومكتب النائب العام في روسيا الاتحادية، وبشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1439/‏‏ 1440. ووافقت الهيئة العامة لمجلس الشورى على إحالة تقارير عدة من لجان المجلس المتخصصة.