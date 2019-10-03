الحمدان: أكاديمية تطوير القيادات تقود التحول المؤسسي في القطاعات الحكومية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان أن موافقة مجلس الوزراء على اعتماد اسم «أكاديمية تطوير القيادات الإدارية»، يأتي امتدادا لدعم القيادة وحرصها على عملية التحول في تطوير واستثمار «رأس المال البشري» بالقطاع الحكومي بما يتواكب مع برنامج التحول الوطني وبرامج رؤية المملكة 2030.

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وبين أن «أكاديمية تطوير القيادات الإدارية» تهدف لإعداد قيادات وطنية من الجنسين نسائية ورجالية، على حد سواء تكون واعدة وقادرة على قيادة دفة التحول والتطور المؤسسي في القطاعات الحكومية بالمملكة، كما تسهم في تصميم وتطوير الجدارات القيادية وإنشاء «مركز قياس الجدارات القيادية».

وأشار الحمدان إلى أن وزارة الخدمة المدنية عملت وبالتعاون مع معهد الإدارة العامة على إنشاء الأكاديمية من خلال تغيير مسمى «مركز إعداد وتطوير القيادات الإدارية في معهد الإدارة العامة» إلى «أكاديمية تطوير القيادات الإدارية» بالشراكة مع إحدى المؤسسات التدريبية الدولية الرائدة، ونستهدف أن تكون عالمية المنهج وبرامجها ستكون ضمن أفضل برامج أكاديميات تطوير القادة حسب تصنيف فاينانشل تايمز وكيو إس المتخصصتين في تقييم الأكاديميات والمؤسسات التدريبية العالمية، ونستهدف أن تكون من أفضل 30 أكاديمية في العالم متخصصة في الإدارة القيادية خلال 5 سنوات من تأسيسها.

وأبان أنه تم تكوين فريق عمل من وزارة الخدمة المدنية برئاسة مساعد الوزير ومعهد الإدارة العامة برئاسة مدير عام المعهد، حيث بذل الفريق وعلى مدار الأشهر الماضية جهودا حثيثة في البحث والدراسة والزيارات الميدانية، وتواصل ونسق مع العديد من المعاهد والأكاديميات الرائدة عالميا، سعيا للوقوف على أفضل التجارب العالمية.