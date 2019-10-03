عيادة متنقلة للإقلاع عن التدخين بمكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دشنت صحة مكة المكرمة العيادة المتنقلة لمكافحة التدخين بالكلية التقنية بمكة المكرمة التي تقدم الخدمات التوعوية والعلاجية لجميع طلاب ومنسوبي الكلية، ضمن الشراكة المجتمعية التي تحرص المديرية على تنفيذها مع مختلف القطاعات، كما تم خلال التدشين إقامة معرض توعوي شارك فيه قسم الأمراض المزمنة لتوعية طلاب الكلية.

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وتهدف العيادات المتنقلة إلى الوصول للمستفيدين في أماكن عملهم حيث تستمر أنشطة العيادة لمدة عام كامل.

يذكر أن هناك 4 عيادات متنقلة في مكة المكرمة «عيادة جامعة أم القرى - قسم الطلاب، وعيادة جامعة أم القرى - قسم الطالبات، وعيادة الكلية التقنية بالجموم، وعيادة مركز قوى الأمن بالعزيزية»، كما أن هناك نحو 20 عيادة ثابتة أخرى في مراكز ومستشفيات صحة مكة المكرمة.

وتقدم هذه العيادات خدمة متكاملة لجميع المدخنين الراغبين في الإقلاع عن التدخين ويشرف عليها فريق طبي مدرب ومؤهل، حيث وفرت الوزارة الأدوية الطبية اللازمة لعلاجهم من آفة التدخين، كما يمكن حجز موعد بالاتصال على الرقم 937.