تصفيات مسابقة «همم» بتعليم المدينة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - المدينة المنورة اختتمت أمس الأول تصفيات المرحلة الثانية من مسابقة «همم» التي تنفذها مكاتب التعليم الداخلية بالإدارة العامة للتعليم بالمدينة المنورة للعام الدراسي 1441هـ. وتهدف المسابقة التي يشارك فيها 160 طالبا من الصف السادس الابتدائي إلى الثالث المتوسط من مدارس المدينة المنورة، إلى إلحاق الطلبة ذوو القدرات المميزة في البرامج التدريبية المحلية والدولية في الرياضيات والعلوم والمعلوماتية، وتمثيل الوطن في الأولمبياد العلمية الدولية.



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