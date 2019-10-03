المسماري: الجيش الليبي يخوض معركة ضد الخونة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، إنهم يخوضون معركة ضد الإرهابيين، ولا مجال للتفاوض معهم ومن يفعل ذلك يعد خائنا.

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وأوضح في مؤتمر صحفي، بثه موقع ليبيا 24 أن على المجتمع الدولي رفع الحظر عن بيع السلاح لليبيا، حتى نتفرغ لمعركة محاربة هذا الإرهاب.

وأضاف أنه لم يعد أمام الإرهابيين إلا الموت أو الهروب أو القبض عليهم. وتابع المتحدث باسم الجيش بأن الإرهابي «هشام مسيمير» هو المسؤول عن اغتيال عدد من الشخصيات العسكرية، مشددا على أن مقتله خلص ليبيا من عميل خطير للمخابرات التركية والقطرية.

وأكد المسماري أن الضربات الجوية للقوات المسلحة استهدفت خلال سبتمبر ثلاثة مواقع وأسفرت عن 26 قتيلا، بينما بلغ إجمالي ضربات القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) خلال شهر سبتمبر أربع ضربات جوية في أربعة مواقع أدت إلى سقوط 43 قتيلا من تنظيم داعش الإرهابي.