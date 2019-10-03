ربطة عنق تحرج الرئيس الفلبيني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تعرض الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، الذي يزور روسيا حاليا، لانتقادات شديدة بسبب الظهور بربطة عنق غير مربوطة بإحكام وقميص خلال لقاء مع رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف. وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية سلفادو بانيلو إن دوتيرتي التقى ميدفيديف أمس الأول، وأشار خلال اللقاء إلى زيادة التبادلات الدفاعية والعسكرية والتجارية والاقتصادية والاجتماعية بين البلدين.
ولكن بالنسبة لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في الفلبين وروسيا، كان الاجتماع مثيرا للاهتمام بسبب مظهر دوتيرتي غير اللائق أثناء مصافحة ميدفيديف، وانتشرت بشكل كبير صور لهذا المشهد.
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