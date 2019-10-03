جنكينز: تبرعات السعودية السخية دعمت العمل الإنساني العالمي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بدأ وفد من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن نشاطا تعريفيا بمشاريع المملكة التنموية في اليمن، في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وانطلق نشاط الوفد برئاسة مدير إدارة المشاريع والدراسات في البرنامج المهندس حسن العطاس، بعقد أول اجتماع مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتي مثلها خلال الاجتماع نائب مساعد مدير الوكالة في مكتب الديمقراطية والصراع والمساعدة الإنسانية «روب جنكينز»، ونائب مساعد المدير في مكتب الوكالة للشرق الأوسط «جيسن فولي»، وتباحث الجانبان حول سبل تعزيز التعاون المشترك في العمل التنموي، كما جرى خلال الاجتماع بحث دور وأهمية التنمية والإعمار في اليمن.

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واستعرض وفد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، استراتيجية تنفيذ مشاريع التنمية والإعمار وفق احتياجات المجتمعات المحلية.

وأشاد نائب مساعد مدير الوكالة في مكتب الديمقراطية والصراع والمساعدة الإنسانية روب جنكينز بمشاريع البرنامج التنموية، مثنيا على وجود البرنامج الفعال داخل المحافظات اليمنية، وثمن تبرعات السعودية السخية التي قدمتها للأمم المتحدة والتي ساعدت دول العالم، وكان آخرها تقديم مبلغ 500 مليون دولار أمريكي لدعم العمل الإنساني في اليمن.

وعقد وفد البرنامج اجتماعا مع معهد الشرق الأوسط في واشنطن، ممثلا برئيس المعهد الدكتور بول سالم رئيس معهد الشرق الأوسط، وجيرالد فيرستين الخبير بمعهد الشرق الأوسط، وألين كيسويتر الباحث في معهد الشرق الأوسط، وذلك في إطار التعريف بالبرنامج وبحث سبل التعاون لتعزيز العمل التنموي في اليمن.