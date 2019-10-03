نمر بري يقتل امرأة في نيبال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قتل نمر بري امرأة تبلغ من العمر 48 عاما، بينما كانت تجمع العلف لماشيتها، بالقرب من متنزه وطني يقع في جنوب غرب نيبال.

وقال كبير مسؤولي الحفاظ على الحياة البرية في «متنزه بارديا الوطني» أبا ناث بارال «إن المرأة نقلت إلى مستشفى قريب، حيث أعلن الأطباء وفاتها في وقت متأخر من مساء أمس الأول».

وأضاف أن الضحية تعرضت لإصابات في رأسها ويديها ووجهها، مبينا أن مسؤولي الحياة البرية والأمن يتتبعون تحركات النمر في المنطقة، مضيفا «سنقرر ما إذا كنا سنقوم بصيده، بعد تحليل اللقطات التي تم الحصول عليها من مصائد الكاميرا».