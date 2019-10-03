السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - كانبرا
اكتشف مصور أسترالي فطر «بويزون فاير كورال»، وهو الفطر القاتل الوحيد المعروف الذي تمتص سمومه عبر الجلد، في غابة مطيرة أقصى شمال أستراليا بالقرب من الحاجز المرجاني العظيم.
يشار إلى أن الفطر ذا اللون الأحمر البرتقالي الزاهي يعود موطنه لجبال اليابان وكوريا، ولكن المصور راي بالمر اكتشف للمرة الأولى وجوده في ريدلينش، وهي ضاحية في غرب مدينة كيرنز بولاية كوينزلاند.
وقال بالمر لصحيفة جارديان أستراليا أمس إنه عثر على الفطريات «في منطقة خفية صغيرة ولكن قريبة من الضواحي».
وحذر خبير علم الفطريات في جامعة جيمس بأنه «يجب ألا يتم لمسها، وهي بالتأكيد لا تؤكل».
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على فطر قاتل في أستراليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.