العثور على فطر قاتل في أستراليا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اكتشف مصور أسترالي فطر «بويزون فاير كورال»، وهو الفطر القاتل الوحيد المعروف الذي تمتص سمومه عبر الجلد، في غابة مطيرة أقصى شمال أستراليا بالقرب من الحاجز المرجاني العظيم.

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يشار إلى أن الفطر ذا اللون الأحمر البرتقالي الزاهي يعود موطنه لجبال اليابان وكوريا، ولكن المصور راي بالمر اكتشف للمرة الأولى وجوده في ريدلينش، وهي ضاحية في غرب مدينة كيرنز بولاية كوينزلاند.

وقال بالمر لصحيفة جارديان أستراليا أمس إنه عثر على الفطريات «في منطقة خفية صغيرة ولكن قريبة من الضواحي».

وحذر خبير علم الفطريات في جامعة جيمس بأنه «يجب ألا يتم لمسها، وهي بالتأكيد لا تؤكل».