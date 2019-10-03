مسبار ياباني يرسل روبوتا لاستكشاف كويكب قريب من الأرض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلنت وكالة الفضاء اليابانية أمس أن مركبة الفضاء اليابانية غير المأهولة «هايابوسا 2» أرسلت روبوتا صغيرا يحتوي على مسبار بعرض 6 بوصات ليحوم أعلى سطح كويكب ريوجو القريب من الأرض. وقالت الوكالة إن الروبوت سوف يدور حول ريوجو ثماني مرات في الأيام الخمسة المقبلة قبل أن تسقط المركبة على سطح الكويكب.
يشار إلى أن هايابوسا بدأ مهمة للعثور على مفاتيح للألغاز حول أصل الحياة والنظام الشمسي. وفي سبق علمي، جمع المسبار بالفعل عينات من باطن الكويكب.
وأطلقت المركبة غير المأهولة من مركز «تانيجاشيما» الفضائي جنوب اليابان في ديسمبر 2014، ومن المتوقع أن تعود إلى الأرض بما تحمل من عينات في 2020، وفقا لوكالة الفضاء.
يشار إلى أنه في فبراير الماضي هبط «هايابوسا 2» للمرة الأولى على سطح الكويكب الذي يبلغ قطره 900 متر، وجمع في البداية عينات من على سطحه.
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