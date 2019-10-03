حكم قضائي يلزم فيس بوك بإزالة المنشورات العدوانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قضت محكمة العدل الأوروبية في حكم ملزم صدر أمس بأنه يمكن للمحاكم الأوروبية إجبار منصات مثل فيس بوك على إزالة المنشورات العدوانية والمسيئة التي ينشرها المستخدمون في الاتحاد الأوروبي، وذلك بحسب ما أعلنته وكالة بلومبيرج للأنباء.

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وتعود القضية إلى واقعة مطالبة رئيسة حزب الخضر النمساوي سابقا إيفا جلافيشنيج لموقع فيس بوك 2016 بإزالة تعليق مسيء لها، نشره مستخدم بجانب مقالة حول دعم حزبها لوضع حد أدنى لأجور اللاجئين.

واتخذت فيس بوك إجراء بشأن شكوى جلافيشينج بعدما تقدمت بشكوى للمحكمة، حيث منعت الوصول للمحتوى في النمسا. وبعد ذلك سعت جلافيشينج لتعميم الأمر القضائي في أنحاء العالم ليشمل التعليقات المسيئة المماثلة.

وقضت المحكمة بأنه يمكن إصدار أمر لفيس بوك بتحديد وإزالة التعليقات التي ينشرها أي مستخدم آخر تكون مشابهة للمنشور المسيء الأصلي، بالإضافة إلى المحتوى المماثل الذي لا يتطلب إجراء تقييم منفصل.