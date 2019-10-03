الفتح يسعى لمداواة جراحه أمام الرائد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يسعى الفتح إلى مداوة جراحه وإيقاف مسلسل الخسائر، عندما يواجه منافسه الرائد على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء في الجولة السادسة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم اليوم.

ويأمل المضيف أن يودع المستويات السلبية الذي ظهر بها في الجولات الخمس الماضية، ويحقق انتصاره الأول في مواجهة الغد، حيث يقبع في المرتبة الأخيرة في سلم الترتيب بدون نقاط، حيث يخوض أسوأ مواسمه حتى الآن.

وفي المقابل يدخل الرائد اللقاء بعد أن تمكن في الجولة الماضية من تحقيق أول انتصاراتها على حساب الفيحاء، ويحتل الرائد المركز الـ 14 بأربع نقاط، ويأمل أن يواصل صحوته.