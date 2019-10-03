السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة
يسعى الفتح إلى مداوة جراحه وإيقاف مسلسل الخسائر، عندما يواجه منافسه الرائد على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء في الجولة السادسة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم اليوم.
ويأمل المضيف أن يودع المستويات السلبية الذي ظهر بها في الجولات الخمس الماضية، ويحقق انتصاره الأول في مواجهة الغد، حيث يقبع في المرتبة الأخيرة في سلم الترتيب بدون نقاط، حيث يخوض أسوأ مواسمه حتى الآن.
وفي المقابل يدخل الرائد اللقاء بعد أن تمكن في الجولة الماضية من تحقيق أول انتصاراتها على حساب الفيحاء، ويحتل الرائد المركز الـ 14 بأربع نقاط، ويأمل أن يواصل صحوته.
كانت هذه تفاصيل خبر الفتح يسعى لمداواة جراحه أمام الرائد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.