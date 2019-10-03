94 لاعبا في انطلاقة بطولة المملكة للمبارزة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تنطلق اليوم منافسات الموسم الرياضي للمبارزة ببطولة المملكة للجولة الفضية الأولى تحت 11 و17 عاما، وذلك على صالة معهد إعداد القادة بالرياض، على مدى يومين في الأسلحة الثلاثة «الابيه والسابر والفويل».
وسيشارك في البطولة 94 لاعبا من أندية النهضة والوطني وعكاظ والهدى والنور واليرموك والجزيرة والعمران إضافة إلى مدارس الرياض وأكاديمية المبارزة الأولمبية ومركز الرياض ومركز جدة والمدرسة الأمريكية العالمية.
وأكد المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للمبارزة عبدالله السنيد جاهزيتهم لانطلاق بطولات الموسم، التي ستبدأ بالجولة الفضية الأولى التي سيديرها 21 حكما خمسة منهم دوليون.
وأوضح أن الموسم سيشهد إقامة 54 جولة لـ6 فئات عمرية للأسلحة الثلاثة، بنظام النقاط والانتقال لمستويات أعلى.
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