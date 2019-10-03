السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - نيون أدان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بعد إلقاء جماهيره مقذوفات داخل أرض الملعب خلال المباراة أمام دينامو زغرب الكرواتي في دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء. كما أدان يويفا نادي دينامو زغرب بالاتهام نفسه بعد خروج جماهير الفريق الكرواتي عن النص، وأكد أن الاتهامات بحق الناديين سيستمع لها من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد الأوروبي في 17 أكتوبر الحالي. وانفرد مانشستر سيتي بصدارة المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا بفوزه على ضيفه دينامو زغرب الكرواتي بهدفين الثلاثاء الماضي.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يويفا يدين جماهير السيتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.