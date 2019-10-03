شراكة بين الصندوق الزراعي ومركز أبحاث الزراعة المستدامة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أبرم صندوق التنمية الزراعية مذكرة تفاهم مع المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة) لخلق شراكات تعزز من مجالات وأطر التعاون المشترك بينهما في مجال التنمية الزراعية، وبحث آفاق التعاون المستقبلي في عدد من المجالات المشتركة.

وتهدف المذكرة إلى التعاون في عمل الدراسات والأبحاث العلمية التطبيقية ونقل وتوطين التقنيات الزراعية الحديثة ومتابعة تطوراتها العالمية في مجال زراعات البيوت المحمية والزراعة المائية، والاستفادة من علاقات واتفاقيات الطرفين مع المراكز الإقليمية والدولية والمنظمات العالمية، ونشر وطرح أفكار جديدة لمنتجات تقنية حديثة ومتقدمة تستخدم في تنمية القطاع الزراعي وتزيد من وفرة الإنتاج ورفع الكفاءة في استخدام المياه وتقليل استخدام الأسمدة في مجال البيوت المحمية، إضافة إلى إيجاد قاعدة بيانات متطورة تضم كل ما ينشر من بحوث ودراسات وورش عمل في مجال الزراعة وعلومها التطبيقية.

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وأشارت المذكرة إلى تعاون الطرفين في تبادل الاستشارات الفنية والاقتصادية في المجال الزراعي، وتطوير وإعداد أبحاث تطبيقية مشتركة بين الطرفين، والتعاون في مجال التدريب لرفع المستوى العلمي في مجالات إجراء البحوث وتحليل البيانات والبرامج الإحصائية،

ودراسة عمل برامج ودورات متخصصة للجهات الطالبة للتمويل في المشاريع التي تستخدم التقنيات المتقدمة يلزم مقدم القرض بحضورها قبل اعتماد التمويل، وقيام استدامة بعمل دراسات الجدوى الاقتصادية واستخدام التقنيات المتقدمة للمشاريع الخاصة بالزراعة المائية وتقييمها من الناحية الفنية والمالية قبل اعتماد تمويلها، وغيرها من مجالات التعاون بينهما.

يذكر أن صندوق التنمية الزراعية مؤسسة حكومية تهدف إلى دعم التنمية الزراعية واستدامتها عن طريق تقديم القروض والتسهيلات الائتمانية اللازمة للقطاع الزراعي، حيث بلغ إجمالي القروض التي منحها الصندوق منذ إنشائه حتى نهاية العام المالي المنصرم أكثر من 50 مليار ريال، فيما يعد مركز (استدامة) متخصصا بمجال الأبحاث العلمية والتطبيقية بالقطاع الزراعي، وخاصة محاصيل البيوت المحمية ذات التقنيات الحديثة.