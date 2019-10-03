المملكة رئيسا للاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قبول الترشيح لمصلحة المملكة في الجمعية العمومية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية لتكون المملكة رئيسا لجمعية الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية «اتحاد باريس» وتعيينها ممثلة بالرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز السويلم لهذا المنصب، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية «ويبو» والمنعقدة خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 9 أكتوبر الحالي.

وتعد الجمعية إحدى الجمعيات التي تديرها المنظمة ويبلغ عدد أعضائها 175 دولة، كما تتولى الجمعية وضع برنامج أمانة المنظمة وميزانيتها - فيما يتعلق بالاتحاد - لمدة سنتين.

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كما جرى قبول الترشيح أيضا لتكون المملكة نائبا لرئيس جمعية اتحاد معاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع «PCT» ممثلة بالرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز السويلم لمنصب نائب رئيس جمعية اتحاد معاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع «PCT»، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية «ويبو» والمنعقدة خلال الفترة 30 سبتمبر إلى 9 أكتوبر 2019م.

وتعد الجمعية إحدى الجمعيات التي تديرها المنظمة ويبلغ عدد أعضائها 152 دولة، حيث يتمثل أبرز مهامها في النظر في تقارير وأنشطة المدير العام للمنظمة الخاصة بالاتحـاد واعتمادها، وتزويد المدير العام بكل التوجيهات اللازمة بخصوص المواضيع التي تدخل في اختصاص الاتحاد؛ وتقرير ميزانية السنوات الثلاث الخاصـة بـه، واعتماد حساباته الختامية، إضافة إلى تعيين إدارات البحث الدولي.

وأبرمت معاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع «PCT» عام 1970 وانضمت إليها المملكة عام 2013م وجرى قبول ترشيح المملكة نائبا لرئيس جمعية اتحاد معاهدة قانون البراءات «PLT»، وعينت المملكة ممثلة بالمستشار بالهيئة السعودية للملكية الفكرية شايع الشايع لمنصب نائب رئيس جمعية اتحاد جمعية اتحاد معاهدة التعاون بشأن البراءات «PLT»، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.